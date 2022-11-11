Российский снаряд убил семейную пару в пятиэтажке Николаева: ребенок остался сиротой

Российские оккупанты оставили 16-летнего парня из Николаева сиротой. Один из вражеских снарядов, выпущенных врагом по многоэтажке, попал в комнату, где спали его родители.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Об обстрелах Николаева. Среди пяти погибших от российских снарядов была семейная пара. Ребенок 16 лет выжил, потому что спал в другой комнате. Мальчиком занимается социальная служба", – написал он.

Напомним, что в ночь на пятницу, 11 ноября, российские войска атаковали ракетами Николаев. Под обстрел армии РФ попал жилищный квартал. По сообщениям мэра города Александра Сенкевича, по состоянию на 10:00 от удара по жилому дому погибли шесть человек.

На преступление россиян отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушен с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются", — написал Зеленский.



Президент подчеркнул, что оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев.

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