Российский снаряд убил супругов в Харьковской области: как прошла ночь в регионах

За минувшие сутки враг из артиллерии и минометов атаковал населенные пункты.

Рассказываем о ситуации в регионах по состоянию на 9.00 6 марта по данным областных государственных администраций.

В Черниговской области за минувшие сутки раздался один обстрел из АГС. Обошлось без жертв и разрушений.

В Сумской области россияне совершили обстрелы Белопольской общины из минометов и сбросили с БПЛА взрывное устройство ВОГ. Кроме того, враг нанес артиллерийские обстрелы на территории Новослободской ТГ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Запорожской области россияне за минувшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Плавные, Высокогорное, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Новоданиловка, Белогорье, Новоандреевка, Ольговское, Малая Токмачка, Волшебное, Каменское. Также поступило 16 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали уточняются.

В Днепропетровской области враг ночью атаковал область четырьмя беспилотниками. По данным ОВА, их удалось уничтожить. После шести утра агрессор ударил по Никопольщине. В частности, направил тяжелую артиллерию по Красногригорьевской общине и Никополю. Последствия атак выясняются. Предварительно – без жертв.

В Харьковской области кафиры обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелка, Красное, Терново и Огурцово. На Купянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное. Утром в Купянске враг обстрелял здание станции Купянск-Южный, в результате чего произошел пожар. Предварительно – без пострадавших. В с.Бударки Чугуевского района вчера днем российский боеприпас попал в гражданский автомобиль. Погибли супруги – 48-летний мужчина и 45-летняя женщина.

На Луганщине за прошедшие сутки наши воины отбили атаки противника в районах Белогоровки и Невского. Как сообщается, в течение дня произошло 14 боестолкновений, в результате которых россияне понесли потери живой силы. Также уничтожены два танка Т-72, БМП и самоходный миномет "Тюльпан" россиян.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы Куземовки, Белогоровки, Невского, Червонопоповки и Серебрянского лесничества. Лисичанск снова закрыли на въезд. Попасть в город можно только при наличии регистрации и соответственно документов российского образца. Ситуация в области остается сложной.

В Донецкой области кафиры повредили жилые дома. Ночью враг нанес ракетный удар по Краматорску, в результате чего разрушена школа. За сутки россияне обстреляли населенные пункты с применением ЗРК "С-300", артиллерии, РСЗО "Град", "Смерч", танков, минометов. В частности, это — с.Гришино, Авдеевка, с.Красногоровка, с.Дачное, Бахмут, с.Времивка, с.Ласточкино, с.Карловка, Курахово. В результате обстрелов за сутки в Донецкой области: один погибший, 5 раненых.

В Николаевской области за сутки враг наносил артиллерийские и минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области по информации ГШ ВСУ, враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и город Херсон. Россияне из минометов ударили по селу Понятовка Дарьевской общины.

Отметим, что за прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Василовки, Орехово-Василовки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

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