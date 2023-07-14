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Российский солдат едва буквально не поразил своих коллег, заряжая миномет (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Российский солдат едва буквально не поразил своих коллег, заряжая миномет (видео)

Российский солдат пытался запихнуть снаряд в дуло миномета не тем боком / Фото: скриншот с видео

Оккупант пытался запихнуть снаряд в дуло миномета не тем боком.

В Сети опубликовали видео, которое демонстрирует интеллектуальный уровень солдат "второй армии мира". Упорный низкорослый воин пытался зарядить миномет, запихивая снаряд не той стороной.

Эти кадры появились в пятницу, 14 июля, в Telegram-канале военного обозревателя Юрия Бутусова.

Как свидетельствует видео, попытка зарядить миномет чуть ли не закончилась эпическим финалом.

Однако буквально поразить своих коллег неуклюжему солдату не удалось, он поразил их только своим интеллектом. Пытаясь зарядить миномет, он дважды отправлял снаряд в дуло другой стороной.

“Мы обязательно дождемся, когда другой российский солдат продолжит этот эксперимент. А для эффективности посоветуем постучать камешком, чтобы лучше зашло”, — иронически заметил Бутусов.

Российский солдат едва буквально не поразил своих коллег, заряжая миномет.

Российский солдат едва буквально не поразил своих коллег, заряжая миномет.

Напомним, недавно появилось видео, свидетельствующее, что российская армия "обновила" арсенал боевиков так называемой "ЛНР" настоящим антиквариатом времен Второй мировой войны.

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Дата публикации
Просмотры
639
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