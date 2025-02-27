Российский солдат рассказал, как и по чьему приказу казнил украинского военнопленного на Курщине

Российская военная 810-я бригада взяла в плен украинские ССО в декабре 2024 года — через несколько дней после казни украинского военнослужащего.

Российский военный признался в казни украинского военнопленного в Курской области (РФ), совершенной 21 декабря 2024 года.

Об этом говорится в материале "Общественного" со ссылкой на видео от стражей порядка, где российский военный 810-й бригады морской пехоты признается в казни украинского военнопленного.

"Взяли двоих военнопленных. Привязал его к дереву, повел на эвакуацию. После этого вернулся ко второму военнослужащему ВСУ. Второй военнослужащий был очень ранен, в ногу обломком от квадрокоптера. После этого я связался со своим командиром 2-го взвода у Глуза". стрелил военнослужащего", — сказал россиянин.

Он признал свою вену и "готов нести наказание, предусмотренное законом".

Согласно данным следствия, во время казни украинский военный лежал с завязанными за спиной руками и лицом к земле.

Российскому солдату готовятся объявить о подозрении в убийстве украинского военнопленного.

Также правоохранители пытаются идентифицировать российского военного 2 взвода 5 батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Гюрза", который, по словам задержанного россиянина, отдал приказ убить украинского военнослужащего.

В издании сообщают, что позывной "Гюрза" имеет командир шестой мотострелковой дивизии РФ Марат Оспанов, который, как установила редакция расследований "Общественного", предписывал пытать и убить своих подчиненных.

810 отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты РФ дислоцируется в оккупированном украинском Севастополе. С начала полномасштабного вторжения в Украину бригада воевала в Херсонской области, с августа 2024-го — в Курской области.

Напомним, россияне устраивают своим солдатам наказание "жертва Баби-Яге" за вины или отказ участвовать в штурмах. Они привязывают военных к деревьям прямо на поле боя.

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