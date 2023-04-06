Российский "Солнцепек" и десант в районе Бахмута: в ВСУ прокомментировали данные от ISW

Череватый также заявил о неизменной тактике врага и уменьшении количества атак на Бахмутском направлении.

ВСУ еще не верифицировали применение оккупантами на Бахмутском направлении термобарической огневой системы "Солнцепек", однако подтвердили переброску туда вражеского десанта.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире "Радио Свобода", комментируя информацию от Института изучения войны (ISW).

Напомним, в Институте со ссылкой на геолокированные видео 6 апреля сообщили, что россияне могли перебросить на Бахмутское направление "Солнцепек". В свою очередь это может свидетельствовать о пребывании в том районе российских десантников.

Череватый сказал, что применение этой системы в боях за Бахмут еще не верифицировано Силами обороны Украины.

"За эти сутки "Солнцепек" еще не верифицирован, хотя это не новость, потому что враг с начала войны использовал свои термобарические системы. И мы знаем их эффект, и знаем, как уберечься и как уничтожать. Не одна установка этих систем была уже уничтожена в течение войны", – сообщил представитель Восточной группировки войск.

В то же время, он подтвердил информацию о том, что Россия перебросила в район Бахмута десантников. Череватый уточнил, что этими десантниками, а также мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями врага усиливаются "вагнеровцы".

Представитель ВСУ отметил, что противник не изменил свою тактику в районе Бахмута и дальше действует малыми тактическими группами.

"Пока группировка "Вагнера" остается главной атакующей силой, и в городской застройке особо ее не изменишь. Это тактика малых тактических групп и она характерна была для "Вагнера" и на поле боя, и тем более в самой городской застройке", – рассказал Череватый.

В то же время он отметил уменьшение количества атак возле Бахмута. Ранее это было от 35 до 55 боевых столкновений в сутки, а сейчас – от 17 до 25. Среди причин – и погода, и перегруппировка войск.

Напомним, накануне военно-политический обозреватель Алексей Арестович сообщил, что в Бахмуте продолжаются тяжелые бои, ситуация стабильно тяжелая, но контролируемая. Пока полного оцепления врагом города нет, ВСУ ведут эффективную оборону.

Череватый также ранее информировал, что на востоке Украины оккупанты застряли на нескольких направлениях и истощают свои силы. Противник не может добиться ни одной стратегической цели.

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