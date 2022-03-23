Российский спортсмен, поддержавший войну против Украины, был наказан разорванным контрактом

Пловец Евгений Рылов поддержал войну против Украины. После чего большой спонсорский контракт с ним был расторгнут.

Как сообщает CNN, один из лидирующих производителей товаров для плавания, в том числе и профессиональных, Speedo расторг контракт с двукратным олимпийским чемпионом из РФ Евгением Рыловым. Это произошло после того, как пловец посетил концерт в честь незаконной анексии Крыма и поддержки войны в Украине.

Как заявили представители компании Speedo в комментарии для CNN: " После его посещения стадиона "Лужники" в Москве на этих выходных, компания Speedo может подтвердить, что это означает немедленное окончание спонсорского контракта с Евгением Рыловым. Мы самым решительным образом осуждаем войну в Украине и солидарны с народом Украины, нашими спортсменами и нашими партнерами, пострадавшими от конфликта».

Согласно этому решению, любые непогашенные спонсорские взносы будут переданы Управлению верховного комиссариата ООН по делам беженцев ( UNHCR).

Во время концерта на стадионе "Лужники" 25-летний пловец Евгений Рылов носил на своем наряде букву "Z".

Отреагировала на этот инцидент и Международная федерация плавания (FINA). Здесь заявили: " Мы с глубоким разочарованием отмечаем факт появления Евгения Рылова на стадионе "Лужники" во время пятничного концерта. Мы продолжаем расследование этого вопроса ". Напомним, что FINA является одним из немногих спортивных органов, все еще позволяющих российским и белорусским спортсменам соревноваться.

Сам пловец Евгений Рылов после расторжения контракта сообщил об отказе от участия в чемпионате мира, который состоится в Будапеште с 18 июня по 3 июля.