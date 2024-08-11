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Российский срочник из Курщины сдал ВСУ позиции кадыровцев, которые его насиловали

Российский срочник из Курщины сдал ВСУ позиции кадыровцев, которые его насиловали

Один из обидчиков русского срочника / Фото: InformNapalm

Российский срочник решил добровольно сдаться в украинский плен и отомстить своим обидчикам из группировки "Ахмат".

Российский срочник из Курской области помог ВСУ обнаружить сразу 5 боевиков из подразделения "Ахмат" в обмен на инструкции, чтобы успешно сдаться в плен и остаться в живых.

Об этом пишет InformNapalm.

Российский срочник по имени "Антон" (он попросил пока не называть его настоящее имя и заблюрить лицо его сослуживцев, также пошедших на сделку) рассказал шокирующие детали, как кадыровцы в российской армии относятся к простым россиянам.

По информации InformNapalm, благодаря Антону была обнаружена и идентифицирована группа "кадыровцев", скрывающихся на Курщине.

"Первичной мотивацией рядового Антона стало даже не желание сохранить собственную жизнь, а жажда отомстить кадыровцам за издевательства, которые он и его сослуживцы испытывали от боевиков подразделения "Ахмат", прибывших на Курщину в начале мая", — говорится в сообщении.

По словам парня, с начала мая и до 6 августа, кадыровцы периодически наведывались к ним в казарму, заставляли срочников выполнять действия сексуального характера и всячески издевались, избивали ногами и говорили, что они "русские свиньи, которые должны с**ать..." .

Антон рассказал, что чаще всего к ним в казарму приходил кадыровец, по имени Заур, с 1434 года МСП, которого иногда называли "Байкером".

Когда в Курскую область вошли украинские силы Заур скрылся и скрылся в подлеске, где срочники его в последний раз видели 7 августа. Антон предоставил координаты этого места.

"Позже из детального рассказа Антона нам удалось установить, что этот кадыровец — Чааров Заур Расулович, член байкерского клуба "Ночные волки", который родился в Гудермесе и прописан сейчас в Чеченской Республике. Также благодаря Антону удалось обнаружить еще 4 сослужащих Заура из состава 1434 м, которые скрывались в других локациях в Курщине", – пишет InformNapalm.

В издании напоминают, что тема этнического насилия в российской армии довольно распространена, хотя и табуирована. Например, в декабре 2023 года довольно резонансным стало открытое обращение — письмо матери солдата, подвергавшегося сексуальному насилию со стороны "кадыровцев" в оккупированном Первомайске, Луганской области.

"Как сказал нам Антон, он счастлив, что украинцы зашли на Курщину, иначе бы кадыровский ад для него и его сослуживцев продолжался еще долго и он бы точно покончил с собой", — подытожили в паблике.

Ранее сообщалось, что РФ публикует старые видео из других направлений как "успешные удары в Курской области".

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