Спутниковую связь «Рассвет» тестируют над Украиной

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Американская спутниковая сеть Starlink от компании SpaceX стала одним из ключевых технологических факторов, помогающих ВСУ сдерживать российскую армию. Теперь в Москве пытаются создать собственную замену этой системе. Насколько опасна новая разработка РФ для украинского фронта?

Об этом пишет DW.

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Может ли российский аналог Starlink изменить ход войны в Украине

Россияне создали низкоорбитальную систему спутниковой связи «Рассвет». В медиа этот проект уже окрестили «российским Starlink». Острая потребность в собственной связи возникла у россиян после того, как им перекрыли доступ к спутниковой связи от Илона Маска.

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Долгое время армия РФ обходила запреты, скупала «серые» терминалы через третьи страны. Несмотря на то, что официально сервис в России не работает, на оккупированных украинских территориях россияне пользовались той же сетью, что и ВСУ.

Ситуация поменялась в начале 2026 года. Тогда SpaceX вместе с Минобороны Украины запустили «белый список», внеся туда только проверенные украинские устройства. Остальные терминалы в зоне боевых действий деактивировали — и российские Z-каналы сразу взорвались жалобами на критический «слепой» режим без связи.

Последствия не заставили себя ждать, потому что уже в мае Bloomberg сообщило, что после отключения россиян от Starlink ВСУ смогли отбить около 400 квадратных километров территории.

На что способен «Рассвет» уже сейчас

Серийный вывод спутников «Рассвет» на орбиту стартовал в этом году. Первые два запуска россияне провели в марте и в июле. По данным ГУР, россияне уже тестируют новую сеть в небе над Украиной во время боевых операций.

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С помощью этих спутников враг пытается точнее наводить удары, увеличивать дальность работы беспилотников-разведчиков и защищать каналы связи от украинских систем РЭБ. Впрочем, полноценного покрытия у россиян до сих пор нет. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, сейчас орбитальной группировки недостаточно для бесперебойного покрытия территории Украины.

По оценкам российского ракетного аналитика Георгия Тришкина, вывести на орбиту рабочую сеть из 292 аппаратов Москва рассчитывает только к концу 2027 года.

Наибольший риск появления «Рассвета» заключается в новых возможностях для беспилотников врага, считает советник президента Украины Сергей Бескрестнов. Он предостерегает, что система позволит оккупантам управлять дронами в тылу Украины. В то же время, Украина не может использовать Starlink для аналогичных ударов по РФ.

Почему россияне так отстают от SpaceX

Россияне стремятся повторить украинский опыт и начать массово ставить спутниковые модемы прямо на дроны, чтобы бить на большие расстояния. В прошлом месяце «Бюро-1440» даже показало первые образцы такого оборудования. Но сравниться не удается.

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«Когда доходит до деталей, это совершенно разные проекты. Никто сейчас не может сравниться с технологическим преимуществом SpaceX — и особенно с ее лидерством в технологиях производства», — подчеркнул Тришкин.

Для сравнения: орбитальный флот Starlink уже превысил 10 тысяч спутников, тогда как первый этап развертывания «Рассвета» ограничивается максимум тремя сотнями аппаратов. Еще более трудным для врага станет выпуск наземных терминалов.

По словам украинского военного эксперта Олега Старикова, если темпы разработки не упадут, «Рассвет» справится с задачами российского Генштаба — закрыть потребности оккупационной группировки.

Российский ракетный эксперт добавил, что технология «Рассвета» вряд ли долго будет оставаться тайной для Сил обороны, и является лишь вопросом времени, когда трофейные установки попадут в руки украинских военных и иностранцев и будут изучены.

Российский аналог Starlink — «Рассвет»: последние новости

Напомним, в ответ на развертывание Россией военной сети спутникового интернета «Рассвет» от компании «Бюро-1440» в Украине начали обсуждать идею физического уничтожения этих аппаратов.

Главным препятствием для противодействия современным спутниковым системам является не столько сложность самих технологий ущерба, сколько масштаб орбитальной группировки. Проект «Рассвет» предполагает запуск от 288 до 730 спутников, что делает физическое уничтожение отдельных аппаратов малоэффективным.

По мнению экспертов издания, более перспективными способами борьбы с российской сетью является применение специализированных средств РЭБ, которые будут учитывать недостатки системы «Волна Купол Гарант», а также поражение наземной инфраструктуры, над чем Украина уже работает.

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