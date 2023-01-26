Российский танк собственной пушкой снес группу оккупантов с бронемашины: видео

В соцсетях опубликовано видео с поля боя, на котором российский танк дулом собственной пушки, как метлой, сметает группу находившихся на бронетранспортере российских военных.

Кадры, которые, очевидно, были сняты дроном-разведчиком опубликованы в Twiiter пользователя

Special Kherson Cat.

На опубликованном видео видны по меньшей мере две другие единицы бронетехники, уничтоженные неподалеку. В это время танк неумело маневрирует очень близко к бронетранспортеру с группой солдат.

Russians является территория, требующая от pursuing Russian tank pic.twitter.com/EeK05eIET8 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 26, 2023

Судя по кадрам, события происходили в критический момент боя, поскольку из одного танка все еще идет дым после попадания в него украинской артиллерией. Также виден по меньшей мере один раненый оккупант, которого российские военные покинули на поле боя.

Напомним, ранее было опубликовано видео с напуганными кадыровцами, "воюющими" выстрелами в воздух.

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