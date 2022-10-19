Российский террор будет продолжаться: Зеленский призвал украинцев максимально экономить электричество

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев максимально экономить электричество, чтобы можно было стабилизировать электросети.

Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам 19 октября.

Президент призвал уже с 7:00 20 октября экономить электричество. Он добавил, что российский террор против энергосистемы будет продолжаться.

"Пожалуйста, ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально сознательным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче. Провел сегодня общее совещание по вопросам энергетики – Офис, правительство, энергокомпании. Готовимся ко всем возможным сценариям с учетом зимнего сезона. Исходим из того, что российский террор будет направлен на энергообъекты, пока с помощью партнеров не обеспечим возможность сбивать 100% вражеских ракет и дронов", — сказал президент.

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому 10 октября 90% Львова остались без света. Аналогичная ситуация на этой неделе произошла и в Житомире.

Российские оккупанты в среду, 19 октября, обстреляли Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области. На месте происшествия вспыхнул пожар, дорогу возле объекта перекрыли.

В Киеве в течение часа после аварийного отключения возобновили электроснабжение на левом берегу. Причиной стала авария на одном из объектов силового трансформатора.

Как сообщили в ОП, в четверг, 20 октября, по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Это связано с тем, что сегодня российская армия разрушила генерирующие объекты энергетики.

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