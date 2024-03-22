Российский террор сейчас возможен только потому, что у нас нет достаточно современных систем ПВО – Зеленский

Все партнеры знают, что именно нужно, и кто именно может принять действительно спасительные решения, отметил Владимир Зеленский.

Украина критически нуждается в современных системах противовоздушной обороны, которые есть у ее партнеров, и, чтобы предоставить эти системы, достаточно их политической воли.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 22 марта.

В чем самая большая потребность

"Ключевой вопрос – это ПВО. Физическая защита объектов и восстановление после ударов – это то, что зависит от людей здесь, в Украине. Но реальная и полная защита от российских ракет и "шахедов" – это то, что возможно только при достаточной политической воле партнеров", – заявил он в видеообращении.

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Как подчеркнул президент, "мы используем каждый день, чтобы убедить (партнеров – ред.) в необходимости, а главное – возможности полной защиты украинского неба".

"Однако российский террор сейчас возможен только потому, что у нас нет достаточно современных систем ПВО – то есть, по-честному: достаточно политической воли, чтобы их предоставить. Все партнеры знают, что именно нужно и кто именно может принять действительно спасительные решения", – заявил он.

Число жертв российской ракетной атаки возросло

Число жертв российской ракетной атаки возросло до пяти, 30 человек пострадали. Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"В общей сложности по стране более 30 человек пострадали от ударов. По состоянию на данный момент известно о пяти убитых. Мои соболезнования родным и близким. Значительная часть энергетики повреждена", – сказал он.

По словам президента, всюду, где были попадания, идет восстановление.

"Все службы, ремонтные бригады, спасатели ГСЧС Украины, полиция, а также все привлеченные будут работать 24/7, чтобы по максимуму преодолеть этот террор", — подытожил Владимир Зеленский.

Зеленский о важных новостях после масштабной ракетной атаки РФ!

Напомним, утром 22 марта армия РФ целенаправленно совершила комбинированную массированную атаку по украинской энергетической инфраструктуре. Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго", сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация – в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

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