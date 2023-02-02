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Российский террор в Краматорске: какой ракетой ударили по центру города

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
784
Время на прочтение
1 мин
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Российский террор в Краматорске: какой ракетой ударили по центру города

Россияне ударили ракетой по дому в Краматорске / Фото: Национальная полиция Украины

Повреждены по меньшей мере 8 многоквартирных домов.

Войска РФ попали в жилой сектор города ракетой "Искандер-К". Один из домов полностью разрушен, сообщает полиция Донецкой области.

Ракетный удар по жилому дому в центре Краматорска.

Российские захватчики 1 февраля в 21:45 ударили по многоэтажке в центре Краматорска.

По состоянию на 01:00 четверга, 2 февраля, спасатели извлекли из-под завалов троих погибших. Двух человек удалось спасти. Травмирован 21 житель, 8 из которых госпитализированы, сообщает ГСЧС Украины.

К спасательным работам привлекли 145 человек и 17 единиц техники. Среди них спасатели, полицейские, военные и коммунальщики.

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Дата публикации
Просмотры
784
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