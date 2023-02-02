Российский террор в Краматорске: какой ракетой ударили по центру города

Войска РФ попали в жилой сектор города ракетой "Искандер-К". Один из домов полностью разрушен, сообщает полиция Донецкой области.

Также читайте Ракетный удар по дому в Краматорске: число погибших возросло

Ракетный удар по жилому дому в центре Краматорска.

Российские захватчики 1 февраля в 21:45 ударили по многоэтажке в центре Краматорска.

По состоянию на 01:00 четверга, 2 февраля, спасатели извлекли из-под завалов троих погибших. Двух человек удалось спасти. Травмирован 21 житель, 8 из которых госпитализированы, сообщает ГСЧС Украины.

Также читайте Обстрел многоэтажки в центре Краматорска: жуткие фото и видео с места трагедии

К спасательным работам привлекли 145 человек и 17 единиц техники. Среди них спасатели, полицейские, военные и коммунальщики.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.