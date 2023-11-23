Российский топ-политик похитил и насильно удочерил девочку из Херсона — расследование BBC

В РФ 70-летний лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и его жена 55-летняя Инна Варламова удочерили годовалую Маргариту Прокопенко, которую похитили из детского дома того времени оккупированного Херсона.

Об этом говорится в расследовании BBC.

Сергей Миронов, 70-летний лидер российской политической партии, указан в записи об усыновлении двухлетней девочки, которую в 2022 году забрала женщина, на которой он сейчас женат.

Документы свидетельствуют, что имя девочки было изменено в России. Миронов не ответил на запросы комментариев.

Ребенок, изначально названный Маргаритой, был одним из 48 детей, которые исчезли из Херсонского дома ребенка, когда российские войска взяли город под контроль.

Они являются одними из около 20 000 детей, которые, по данным украинского правительства, были захвачены российскими силами с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Ранее в этом году Международный уголовный суд (МКС) выдал ордера на арест президента Владимира Путина и его уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за вероятную незаконную депортацию украинских детей на подконтрольную России территорию с намерением навсегда вывезти их из их собственной страны.

Российское правительство заявляет, что не депортирует украинских детей, а эвакуирует их для защиты от войны.

BBC работали с украинской правозащитницей Викторией Новиковой, чтобы выяснить, что произошло с Маргаритой и другими детьми. Новикова подготовила досье с новыми доказательствами для Генеральной прокуратуры Украины, которая передаст его МКС.

С чего все началось

Загадочная история вокруг Маргариты началась, когда в августе 2022 года в Херсонской детской больнице, где 10-месячная девочка лечилась от бронхита, появилась женщина в сиреневом платье.

Маргарита была самой молодой воспитанницей местного дома ребенка, который занимался детьми, которые имели проблемы со здоровьем, чьи родители потеряли над ними опеку или умерли. Мать Маргариты отказалась от опеки над ней вскоре после ее рождения, а местонахождение ее отца было неизвестно.

Врач Наталья Лютикова, возглавлявшая детское отделение больницы, рассказала, что Маргарита была улыбающимся ребенком, который любил обниматься с людьми. Женщина в сиреневой одежде представилась "начальницей службы по делам детей из Москвы", вспоминает Лютикова.

Херсон, вернувшийся сейчас под контроль Украины, был на шестом месяце российской оккупации.

Вскоре после того, как женщина уехала, Лютикова говорит, что ей неоднократно звонил по телефону чиновник, которого недавно россияне назначили ответственным за детский дом. Чиновник потребовал, чтобы Маргариту немедленно отправили обратно в интернат.

Через неделю Маргариту выписали из больницы. На следующее утро персонал детского дома попросили подготовить ее к путешествию.

"Мы боялись, все боялись", — сказала Любовь Сайко, медсестра интерната.

Она описала, как за девочкой приехали русские мужчины – некоторые в камуфляжных штанах в военном стиле, один в черных очках и с портфелем – и забрали ее.

"Это было как в фильме", — сказала она.

Но это было только начало.

Через семь недель Игорь Кастюкевич, российский депутат, одетый в военную форму, прибыл в дом и вместе с другими чиновниками начал организовывать депортацию остальных детей, в том числе сводного брата Маргариты Максима.

"Они забрали их у нас из рук и увезли", — рассказала Сайко.

На видеозаписи, размещенной в Telegram Кастюкевичем, видно, как детей, закутанных в верхнюю одежду, сажают в автобусы и машины скорой помощи и увозят.

Ранком 21 жовтня 46 малюків Херсонського Будинку дитини, яким не було і п’яти років, вдягли, написали на курточках прізвища та вивезли до тимчасово окупованого Криму.

Росіяни навіть не намагалися приховати свій злочин. Депутат єдинорос Ігор Кастюкевич, керував викраденням дітей! pic.twitter.com/O7ysrmN2lv — Вячаслау Сiкора (@SIKORA_slava) March 25, 2023

"Дети будут доставлены в безопасные условия в Крыму ", — сказал Кастюкевич, когда детей загружали в автобусы. Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Кастюкевич представил это событие гуманитарной миссией.

Полночный поезд

В течение пяти месяцев BBC пыталась найти Маргариту и других 47 детей, работая с Викторией Новиковой.

Найти потерянных детей на такой огромной территории, как Россия, страна площадью более 17 миллионов квадратных километров, задача не из легких.

Первой задачей было установить личность женщины в сиреневой одежде, которая посетила Маргариту в больнице в августе прошлого года.

Виктория обнаружила российский документ, санкционировавший перевод Маргариты в московскую больницу для проведения медицинских обследований. В документе указано имя женщины: Инна Варламова. Поиск в социальных сетях подтвердил, что это и есть загадочная женщина в сиреневом.

Затем журналисты BBC показали фото Варламовой врачу Лютиковой, и она узнала в ней ту же женщину, которая посещала Маргариту в детском отделении.

После дальнейших поисков журналисты выяснили, что Варламова работает в российском парламенте, хотя непонятно, в качестве кого, и владеет недвижимостью в Подольске, недалеко от Москвы.

Часть тайны разгадана. Но вопросы остались.

Запрос, который управление №16 Минсоцразвития Московской области направило в Херсонский дом ребенка в начале сентября 2022 года/TOP HAT/HAYLOFT PRODUCTIONS

«Маргарита не нуждалась в специальном обследовании, — сказала Лютикова, говоря о ночи, когда девочку похитили. — Зачем везти маленького ребенка так далеко?

Фильм "Панорама" исследует, что произошло с более чем 40 детьми, похищенными российскими силовиками из детского дома в Херсоне. Авторы фильма, работая с журналистами в Украине, разоблачают фальсифицированные свидетельства о рождении, тайное усыновление и следы доказательств, ведущих вплоть до российского парламента.

Имея на руках имя Инны Варламовой, "Панорама" получила железнодорожные записи от источников в России. Они показали, что она прибыла в оккупированную Украину в тот же день, когда, по словам свидетелей, Маргариту увезли из детского дома.

Позже в ту же ночь, в 12:20, Варламова села на поезд в Москву, взяв дополнительные обратные билеты. Доказательства свидетельствуют, что Маргарита была вывезена этим полночным поездом. Но зачем?

Затем российский источник предоставил еще одну важную информацию: документ, свидетельствующий о том, что Варламова недавно вышла замуж за лидера политической партии Сергея Миронова.

Миронов, бывший десантник, является лидером партии "Справедливая Россия" — части российской оппозиции, разрешенной государством — и поддерживает Путина. На него наложены санкции рядом западных стран, включая Великобританию и ЕС.

Затем последовало ключевое открытие.

Журналисты получили доступ к записи о рождении 14-месячной девочки по имени Марина, созданной в декабре прошлого года. Родителями ребенка были названы Инна Варламова и Сергей Миронов. Запись была сделана неправильно, не указывая на оригинальную запись о рождении ребенка.

Сергей Миронов и Инна Варламова/X (Twitter)

Днем рождения Марины было указано 31 октября 2021 года — тот самый день, когда родилась Маргарита.

Когда я увидела, что день рождения Марины совпадает с днем рождения Маргариты, я поняла, что это бинго, — сказала Виктория.

Из-за анонимных российских источников команда расследователей получила запись об усыновлении Маргариты. Маргарита Прокопенко была переименована в Марину Миронову, в честь ее приемного отца Сергея Миронова. Местом ее рождения указан Подольск.

Сергей Миронов/X (Twitter)

Российское правительство заявило, что ему ничего не известно о деле Маргариты и оно не может его комментировать.

Решение об усыновлении

Женевская конвенция, определяющая, что именно является военным преступлением, говорит, что депортация гражданских лиц во время войны является незаконной, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения безопасности или по неотложным военным причинам и носит временный характер. Конвенция также запрещает изменять семейный статус ребенка.

Когда президент Путин и его уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова были обвинены МКС в начале этого года, суд утверждал, что незаконная депортация сотен украинских детей из детских домов и интернатов была осуществлена с намерением навсегда вывезти этих детей из их собственной страны.

Это произошло после решения президента Путина издать указы, облегчившие россиянам усыновление украинских детей.

Львова-Белова отметила, что Россия принимает детей только в приемные семьи или под опеку.

“У нас нет усыновления, – сказала она в прошлом месяце. — Это очень важный факт, потому что усыновление означает, что ребенок становится полностью родным. Вы можете изменить ее фамилию, имя, отчество, можете изменить место рождения”.

Но в своем ответе на расследование российское правительство заявило, что "некорректно" говорить о том, что Россия не дает разрешения на усыновление украинских детей из вновь провозглашенных регионов России. Он заявил, что теперь считает большую часть Украины русским, а проживающих там своими гражданами, включая детей.

Одного ребенка удалось вернуть

Журналисты написали Сергею Миронову и Инне Варламовой, спрашивая, где находится Маргарита, но они не ответили.

Сергей Миронов и Инна Варламова/X (Twitter)

Считается, что почти все остальные дети, забранные из убежища, остаются в руках россиян. По данным российских властей, по меньшей мере 17 из них находятся в Крыму. У всех родственников в Украине, говорит Виктория Новикова.

Украина заявляет, что идентифицировала 19546 детей, которые были вывезены в Россию. Она утверждает, что вернулось менее 400. Россия отрицает эти цифры.

Москва заявляет, что воссоединит детей с семьей или друзьями, если будет подано законное заявление, и они приедут за ними. Но многие родители не знают, где находятся их дети, а процесс их поиска и возвращения сложный и длительный.

Известно лишь об одном ребенке из Херсонского детского дома, который удалось вернуть в Украину. В прошлом месяце трехлетнего Виктора Пузика, находившегося в заведении в ожидании операции по состоянию здоровья, забрала из Крыма его мать Ольга.

По ее словам, ожидание известия о том, что он в безопасности, было агонии: “Я все время думала, где он, как он? Жив он или нет? Все это не получалось из моей головы».

Виктория хочет найти всех пропавших детей из Херсонского детского дома, но боится, что вскоре они могут пропасть без вести.

«Время не на нашей стороне, – говорит она. — Проблема в том, что [русские власти] пытаются стереть личность детей, когда выдает им российские свидетельства о рождении или даже паспорта”.

Между тем, она не теряет надежды вернуть Маргариту в Украину. Она еще не нашла родственников, которые могли бы взять Маргариту к себе, поэтому она сама была назначена украинским правительством законным опекуном девочки и планирует обратиться к российским властям с просьбой о ее возвращении.

“Мир должен знать о существовании Маргариты. Они хотели стереть ее из памяти. Мы должны вернуть ее”.

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