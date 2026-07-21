Российский тыл превратился в ловушку: украинские дроны начали "свободную охоту"

ВСУ (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Новые украинские ударные беспилотники средней дальности позволяют поражать российские склады, транспортные узлы, командные пункты и военную технику на расстоянии до сотен километров от линии фронта. Районы, которые россияне долгое время считали безопасным тылом, превращаются в новую зону поражения.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на украинских военных и аналитиков.

Бывший оператор дронов, а ныне аналитик 413-го полка беспилотных систем «РЕЙД» Дмитрий Жлуктенко с позывным «Либер» рассказал, что украинские операторы могут установить на беспилотник терминал Starlink, вывести его к важным транспортным магистралям и начать «свободную охоту» на российские цели.

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По его словам, на расстоянии около 100 км от фронта проходят загруженные военной логистикой дороги, поэтому найти цель там относительно легко.

«Эти автомагистрали настолько загружены военной логистикой, что очень трудно не выявить цели», — отметил Жлуктенко.

Новая зона поражения

Ранее украинские FPV-дроны преимущественно били по войскам, технике и боеприпасам непосредственно вблизи линии фронта. В то же время, дальнобойные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы и другие объекты в глубине России.

Ударные дроны средней дальности заполняют промежуток между этими двумя направлениями. Они могут поражать цели примерно в 20–300 километрах от фронта.

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В этой зоне Украина получает возможность атаковать российские склады, транспорт, логистические узлы и командные пункты, нарушая поставки подразделениям на передовой.

По словам Жлуктенко, у России нет достаточно мощной обороны на всей этой территории. Одной из причин является невозможность перебросить туда значительное количество военных и средств противодействия с других направлений.

Даже массовое использование дронов-перехватчиков потребовало бы от РФ «огромных ресурсов», поскольку речь идет о защите очень обширной территории.

Российская ПВО истощается

Западные военные аналитики отмечают, что многие украинские атаки беспилотниками уже создают значительную нагрузку на российскую систему противовоздушной обороны.

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Россия вынуждена решать, какие районы и объекты защищать прежде всего. Расширение украинской зоны поражения только усугубляет эту проблему.

Начальник отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны Тарас Березовец ранее заявлял, что территории, которые Россия считала безопасными, превратились в новую зону поражения.

По его словам, это создает для российской армии как практические, так и психологические проблемы. В частности, доставка вооружения и боеприпасов на передовую теперь требует больше времени.

Березовец считает, что массовое использование беспилотников средней дальности способно оказать существенное влияние на ситуацию на фронте.

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Удары по логистике выросли в четыре раза

В мае тогдашний министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что российский тыл больше не является безопасным местом.

«Мы перехватываем инициативу, используя технологии и холодную математику войны, чтобы парализовать их операции», — отмечал он.

По словам Федорова, Украина пытается вызвать «логистический коллапс» в российской армии.

Министерство обороны Украины тогда сообщало, что количество уничтоженных российских логистических объектов, складов и других целей за несколько месяцев возросло в четыре раза.

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Президент Владимир Зеленский также заявлял, что украинские средства средней и большой дальности уже повлекли за собой серьезные перебои в российской военной логистике.

Украина уничтожает тыл РФ: последние новости

Напомним, Украина нанесла удар по логистическим объектам и нефтебазе в московском регионе, что в 400 километрах от украинской государственной границы. Атаку по РФ подтвердил Владимир Зеленский.

Из-за постоянных ударов Украины по РФ и проблем на фронте рейтинг Путина упал до минимума. Уровень одобрения его работы снизился до 65,1%. Это самый низкий показатель с 2021 года.

При этом российский пропагандист Владимир Соловьев прогнозирует трудные времена и призывает россиян эвакуироваться вглубь страны — Дальний Восток, Урал и Поволжье. Кремлевский пропагандист предполагает, что осенью и зимой «будет очень тяжело», а потому предложил властям «гениальный» план. Он считает, что более 200-400 тысяч человек нужно вывезти на Урал и на Дальний Восток.

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