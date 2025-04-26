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Российский удар БпЛА по жилому дому в Каменском: что известно о пострадавших (фото)
Русский дрон попал в многоэтажку.
В ночь на 26 апреля российские войска атаковали город Каменское Днепропетровской области беспилотными летательными аппаратами.
Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.
В результате попадания одной из дронов произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил площадь около 65 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек. Еще четверо получили ранения, среди них — один ребенок.
На месте работали психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые оказывали необходимую помощь пострадавшим.
Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и обязательно находиться в укрытиях.
Напомним, ранее мы писали о том, что РФ атакует Украину новым беспилотником с реактивным двигателем.