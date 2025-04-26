Российский удар БпЛА по жилому дому в Каменском: что известно о пострадавших (фото)

Последствия атаки

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В ночь на 26 апреля российские войска атаковали город Каменское Днепропетровской области беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

В результате попадания одной из дронов произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил площадь около 65 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

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По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек. Еще четверо получили ранения, среди них — один ребенок.

На месте работали психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые оказывали необходимую помощь пострадавшим.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и обязательно находиться в укрытиях.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ атакует Украину новым беспилотником с реактивным двигателем.