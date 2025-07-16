Российский удар по Черновцам унес третью жизнь: количество погибших возросло

Российский удар по Черновцам унес третью жизнь

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Число жертв российских обстрелов Черновцов 12 июля возросло до трех. Сегодня в больнице скончался 74-летний Василий Клипич, житель Снятина Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

По словам медиков, врачи почти пять суток боролись за его жизнь. Однако из-за многочисленных осколочных ранений спасти мужчину не удалось.

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Напомним, в ночь на 12 июля массово обстреляли Львов и Черновцы. Враг обстрелял город 4 «Шахедами» и ракетой. Целил по гражданской инфраструктуре. Было известно о двух погибших. 26-летнюю женщину похоронили — в Заставной. А 43-летний мужчина — в селе Будилов, он был родом из соседней Ивано-Франковщины. В больнице — 4 тяжело раненых. Состояние 44-летней женщины критическое.