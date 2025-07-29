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Категория
Война
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Российский удар по Каменскому - среди погибших 23-летняя беременная женщина

Ракетный удар РФ по Каменскому унес жизни трех человек. Среди погибших – беременная женщина. Зеленский призвал мир не молчать перед террором.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Российский удар ракетой по Каменскому.

Российский удар ракетой по Каменскому. / © Владимир Зеленский

В ночь на 30 июля Россия нанесла ракетный удар по городу Каменское на Днепропетровщине. Целями атаки стала территория городской больницы. В результате удара погибли три человека, среди них — 23-летняя беременная девушка по имени Диана.

О трагедии сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ракета попала в медицинский объект около двух часов ночи.

"Три человека погибли от этого удара, и среди них беременная девушка. Ее звали Диана, ему было всего 23 года", - отметил глава государства.

Российский удар ракетой по Каменскому. / © Владимир Зеленский

Российский удар ракетой по Каменскому. / © Владимир Зеленский

Напомним, в ночь на 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине. Под вражеским обстрелом оказались также Никопольский и Синельниковский районы области.

В Каменском ракета частично разрушила трехэтажное нежилое здание. Взрывной волной были повреждены и медицинские объекты — роддом и отделение городской больницы.

По предварительным данным, в результате удара погибли два человека. Еще пятеро получили ранения. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, одна из них — беременная. Еще трое пострадавших ранены средней тяжестью.

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