Российский удар по портовой инфраструктуре: в ВМС Украины сообщили о состоянии кораблей

Пытаясь поразить корабли Военно-морских Сил ВСУ, Российская Федерация вновь нанесла террористический воздушный удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.

Об этом сообщило командование ВМС Украины.

“Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины. Информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется”, – говорится в сообщении.

В то же время в Военно-морских силах Украины опровергли сообщения российских пропагандистов о якобы уничтожении кораблей и катеров украинского флота.

"Корабли и катера Военно-морских Сил ВСУ продолжают защищать Украину на морском направлении", — заверили в командовании ВМС.

Напомним, 2 июня в Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности и скоростной цели в направлении города.

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