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Российский вертолет Ми-8 обстрелял территорию Сумской области: глава ОВА рассказал подробности

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Российский вертолет Ми-8 обстрелял территорию Сумской области: глава ОВА рассказал подробности

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Российский вертолет обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Враг не оставляет в покое нашу область. Российский вертолет обстрелял территорию Сумщины неуправляемыми ракетами. Это произошло около 12:20 в Хотинской поселковой ОТГ. Пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8. Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины", — подчеркнул он.

Живицкий добавил, что пострадавших нет и обнародовал видео с последствиями обстрелов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 65-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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