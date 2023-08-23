Российский вертолет Ми-8 сел в Украине, куда его выманила разведка: подробности невероятной спецоперации

Украинская разведка выманила российский вертолет Ми-8 АМТШ и он приземлился на Харьковщине. Двое членов экипажа были ликвидированы, пилот добровольно сдался.

Об этом пишут "Украинская правда" и журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники в спецслужбах. Впоследствии представитель ГУР предварительно подтвердил эту информацию.

"Источники "Цензор. Нет" в руководстве ВСУ подтверждают информацию российских блоггеров, что российский боевой вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВС Украины некоторое время назад. Вертолет полностью цел, и пополнит состав ВСУ после детального изучения его оборудования", — написал Бутусов.

Издание УП раскрыло подробности невероятной спецоперации ГУР. По данным издания, она продлилась полгода. Вертолет Ми-8 перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ и совершал рейс между двумя авиабазами. Вместе с пилотом внутри были два члена экипажа, которые не знали, куда летит вертолет.

Российский Ми-8 в Украине. / Фото: Украинская правда

Российский Ми-8 приземлился в Харьковской области. Двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине. Родственников летчика вывезли из РФ. К ВСУ также попали детали от российских истребителей.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 23 августа в эфире телемарафона подтвердил спецоперацию.

"Официальная информация будет. Предварительно, такая информация есть. Немного нужно подождать. Ведется работа, в том числе с экипажем", — сказал Юсов.

Напомним, в ГУР заявили об уничтожении вражеского С-400 и показали феерическое видео.

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