Российский вертолет обстрелял неуправляемыми ракетами территорию Сумщины (видео)

Российский вертолет в пятницу, 29 апреля, обстрелял Сумскую область неуправляемыми ракетами.

После полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" военный вертолет государства-оккупант произвел обстрел украинской территории.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что защитники Украины при обстреле не пострадали.

К слову, 29 апреля украинские пограничники зафиксировали прилеты более 30 минометных мин, захватчики государства-оккупантки выпустили со стороны российского села Городище. В одном случае враг государства-террористки гнал по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области. Во время другого обстрела россиян мины рвались на окраины одного из этих деревень.

Как сообщалось, советник Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу событий, которые могут происходить в войне России против Украины в ближайшее время. Как прогнозирует Арестович, ожесточенные бои могут возобновиться в июне – начале июля 2022 года.

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