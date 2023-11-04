Российский "военкор" удивил комментарием о потерях окупантов в Бердянске

Российский блогер-пропагандист, называющий себя "военкором", Марат Хайрулин считает, что потеря десятка боевых вертолетов после удара ВСУ по аэродрому в Бердянске - это незначительная "мелочь".

На такую оценку потерь оккупантов обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Во время одного из своих стримов Хайрулин в ответ на вопрос о потерях в результате этой атаки заявил, что 5-10 сгоревших вертолетов являются "мизерными потерями".

"Это ерунда, это столь мизерные потери. Ну пусть 5 вертолетов сгорит, пусть 10 сгорит — это настолько пустяк... Бывают ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает", — цинично заявил пропагандист.

Казанский отметил, что у российских пропагандистов полностью отсутствует сочувствие к своим и это больше всего поражает.

"Подумаешь, 10 вертолетов сгорело, подумаешь 50 человек убило — для них это мелочи. Никакой эмпатии, никакого даже кажущегося сострадания. Сколько царь сказал в мясном штурме положить — столько жертв и оправдают", — прокомментировал журналист.

Напомним, недавно в России умер 56-летний пропагандист Станислав Андреев (Дядя Слава), который любил насмехаться в соцсетях над украинцами.

Читайте также: