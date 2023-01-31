Российский военный убил и расчленил фермера в Харьковской области

Во время оккупации части Харьковской области военный российской армии убил, расчленил и сжег тело фермера из Купянского района. Следователи выяснили имя оккупанта, ему заочно сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокуратуры.

"По данным следствия, 31 июля 2022 года военнослужащий 7 отдельного мотострелкового полка, являющийся уроженцем Курской области РФ, вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в с. Безмятежное Купянского района. Владельцем фермы был мужчина с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его "вуйком". Военный вышел из автомобиля и сказал фермеру подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Когда тот подошел, военнослужащий выстрелил ему в голову. Мужчина упал на землю и умер на месте", — говорится в сообщении ведомства.

После этого российский военный расчленил тело убитого, часть положил в машину, на которой приехали оккупанты, и поджег. Чтобы скрыть преступление, он забрал останки тела фермера и выбросил их по дороге в с. Вишневое Купянского района.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении военнослужащему ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Бериславском районе Херсонской области обнаружили останки людей, которых убили оккупанты. По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям.

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