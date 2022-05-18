Российский военный впервые признался следователям в убийстве мирного украинца

В ходе досудебного расследования российский военный Вадим Шишимарин признался в убийстве мирного жителя Сумской области. Оккупанту грозит пожизненное заключение.

Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством человека. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное заключение.

Об этом рассказал прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк в комментарии "Суспільному".

"Шишимарин обвиняется в том, что, будучи командиром отделения Кантемировской танковой дивизии в составе ВС РФ, 24 февраля незаконно вторгся на территорию Украины и 28 февраля из автомата Калашникова убил ничем не угрожавшего безоружного мирного жителя на территории Сумской области", — рассказал проурор.

Он добавил, что после этого российский военный вместе со сослуживцами угнали авто, чтобы покинуть Украину.

Напомним, 13 мая Соломенский райсуд в Киеве начал слушания по делу Шишимарина. Это первый российский военный, представший перед украинским судом за убийство гражданского в Сумской области.

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