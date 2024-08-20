Российский военный взорвал своих приспешников и перешел на сторону Украины: подробности истории

Главное управление разведки сообщило об успешной спецоперации "Очерет", в результате которой российский военнослужащий взорвал штаб офицеров батальона "шторм зет" и перешел на сторону Украины.

В рамках совместной операции проекта "Хочу жить" и Легиона "Свобода России" под кодовым названием "Очерет" была осуществлена диверсия против российских оккупационных сил. Главным исполнителем стал российский военнослужащий с позывным "Сильвер", который служил пилотом FPV-дронов.

Об этом сообщает ГУР.

По словам "Сильвера", его решение сотрудничать с Украиной было вызвано систематическими военными преступлениями российского командования, включая внесудебные казни, избиения и вымогательство в его подразделении. Зимой 2024 г. он установил контакт с Легионом "Свобода России".

Российский военный взорвал своих собратьев и перешел на сторону Украины / Фото: ГУР Минобороны

В течение периода сотрудничества "Сильвер" предоставил ценные разведывательные данные о расположении, численности и планах российских войск на конкретном участке фронта. Кульминацией операции стала атака на штаб батальона "шторм зет".

"Там где-то 15 человек (россиян – ред.) было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу вбросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", — рассказал российский военный.

После успешного выполнения задания российский военнослужащий скрылся по заранее спланированному маршруту и перешел на территорию, подконтрольную Украине. Он стал рекрутом Легиона "Свобода России" и намерен продолжать борьбу против режима Путина.

Главное управление разведки Минобороны Украины напоминает, что каждый российский военнослужащий может воспользоваться государственной программой "Хочу Жить" для добровольной сдачи в плен. Эта программа действует под эгидой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, российские добровольцы "Сибирского батальона" и легиона "Свобода России" обратились к военным российской армии, которые участвуют в новых боях на Харьковщине, и призвали их переходить на их сторону или сдаваться в плен, чтобы сохранить свою жизнь и не умереть в штурмах.

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