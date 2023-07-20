Российский z-пропагандист Лучина был ликвидирован кассетными боеприпасами: появилось видео

Военный преступник был уничтожен под Красногоровкой Марьинской общины Донецкой области.

Украинские военные ликвидировали российского захватчика и z-пропагандиста Михаила Лучина, который вел популярный среди россиян Telegram-канал "Мышь на Донбассе".

Как сообщает у себя в соцсетях журналист Денис Казанский, военный преступник был уничтожен под Красногоровкой Марьинской общины Донецкой области.

Позже появилось видео с ликвидацией Лучина, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов.

Военный эксперт Игаль Левин написал, что первые прилеты на видео – фугасные снаряды, а завершающие – кассетные боеприпасы.

Напомним, Лучин был известен, в частности, тем, что пытался заказать на AliExpress беспилотников на $25 тысяч, оно благодаря вмешательству "Кібер Спротиву" вместо них потратил деньги на различные секс-игрушки.

Кроме того, Лучин был близким соратником другого скандального пропагандиста Владлена Татарского, ликвидированного в результате взрыва собственного заминированного бюста, полученного от "фанатки" на встрече со сторонниками войны против Украины в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.

Читайте также: