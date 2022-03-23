Российский завод Samsung остановил производство телевизоров и бытовой техники

Производство не может работать из-за нехватки компонентов для сборки.

Русскому заводу Samsung в Калуге пришлось остановить производство телевизоров и мониторов для компьютеров.

Конвейеры пришлось остановить из-за нехватки комплектующих, в частности ЖК-панелей, что обусловлено проблемами с логистикой из-за санкций. Об этом сообщает издание The Elec.

Еще в начале марта Samsung приостановила поставки электроники в Россию из-за рубежа, но местный завод продолжал выпускать продукцию, и как видим, на долго их не хватило. Из-за нехватки комплектующих работа на этом предприятии также приостановлена.

Все очень просто, потому что Россия напала на Украину, мир ввел против нее экономические санкции и именно они создали проблемы с логистикой и закупкой компонентов.

На этом заводе выпускались телевизоры, мониторы, а также разная бытовая техника, которую также экспортировали в Европу. Что касается телевизоров, то на калужском предприятии производилась сборка большей части телевизоров Samsung, присутствующих на российском розничном рынке.

После того, как главный офис компании сообщил о прекращении поставок товаров в Россию, тамошний офис перестал подчиняться головному офису и не отвечал на запросы. Но как показало время, такие действия были бессмысленны и деятельность компании на территории агрессора прекращена.

Напомним, что после того, как компания Samsung объявила о прекращении поставок продукции в Россию, с российского рынка также ушли и Coca Cola и Danone.

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