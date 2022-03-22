Российский журналист продает свою Нобелевскую медаль, чтобы помочь беженцам из Украины

Российский журналист продает свою Нобелевскую медаль, чтобы помочь беженцам из Украины

Муратов призвал Россию прекратить огонь.

Российский журналист, главный редактор оппозиционного издания "Новая газета" Дмитрий Муратов заявил, что передаст свою Нобелевскую медаль на аукцион. Вырученные средства пойдут в пользу украинских беженцев.

Муратов призвал Россию прекратить огонь и предоставить гуманитарные коридоры.

"Новая газета" и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 в фонд помощи украинским беженцам. Их уже больше 10 миллионов", — написал российский журналист.

Также читайте С начала войны в Луганской области погибли 124 человека

Он попросил откликнуться аукционные дома, которые выставят награду на торги.

Отметим, что журналист Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии мира 2021 года "за усилия защиты свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и крепкого мира".

Фото: novayagazeta.ru

Читайте также: