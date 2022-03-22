Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Российский журналист продает свою Нобелевскую медаль, чтобы помочь беженцам из Украины

Дата публикации
Просмотры
2903
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российский журналист продает свою Нобелевскую медаль, чтобы помочь беженцам из Украины

Дмитрий Муратов / Getty Images

Муратов призвал Россию прекратить огонь.

Российский журналист, главный редактор оппозиционного издания "Новая газета" Дмитрий Муратов заявил, что передаст свою Нобелевскую медаль на аукцион. Вырученные средства пойдут в пользу украинских беженцев.

Муратов призвал Россию прекратить огонь и предоставить гуманитарные коридоры.

"Новая газета" и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 в фонд помощи украинским беженцам. Их уже больше 10 миллионов", — написал российский журналист.

Он попросил откликнуться аукционные дома, которые выставят награду на торги.

Отметим, что журналист Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии мира 2021 года "за усилия защиты свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и крепкого мира".

Фото: novayagazeta.ru / ©
Фото: novayagazeta.ru

Читайте также:

Следующая публикация