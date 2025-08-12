- Дата публикации
Российское "доброе утро": Татарстан атакуют неизвестные дроны
Жителям Татарстана РФ 12 августа снова неспокойно. В городе раздается сирена из-за "налета" БпЛА.
Утром 12 августа российский Татарстан атакуют неизвестные БПЛА. Противник заявляет о якобы «сбитии» четырех дронов.
Об этом пишут росСМИ.
Ожидаем деталей о том, какой военный объект государства-агрессорки попал под удар на этот раз.
Примечательно, что в ночь на этот же день, 12 августа, в Ставрополе дроны атаковали два промышленных объекта. Это завод АО «Монокристалл» и предприятие «Нептун». Последнее занимается созданием систем управления для морских судов.
Местные жители сообщили о взрывах, после чего над промышленной зоной появился густой дым. Перед инцидентом губернатор Ставропольского края заявил об угрозе удара беспилотников.
Впоследствии у местных медиа появилась информация, что целью стала «Монокристалл» — предприятие химической промышленности, считающееся одним из ведущих производителей сапфира для оптоэлектроники.
Ранее дроны ГУР атаковали важный военный объект РФ, расположенный в Оренбурге. Речь идет о единственном в России заводе по производству гелия для ракет.
Как сообщили местные жители, в районе предприятия была слышна серия взрывов. Ранее в регионе была объявлена угроза удара БПЛА.
Известно, что завод в Оренбурге напрямую вовлечен в агрессию РФ против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК.
По некоторым подсчетам, годовая мощность завода составляет переработку около 15 млрд кубических метров природного газа.