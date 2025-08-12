Российское "доброе утро": Татарстан атакуют неизвестные дроны

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

Утром 12 августа российский Татарстан атакуют неизвестные БПЛА. Противник заявляет о якобы «сбитии» четырех дронов.

Об этом пишут росСМИ.

Дата публикации 10:51, 12.08.25 Количество просмотров 5 Российский Татарстан атакуют дроны

Ожидаем деталей о том, какой военный объект государства-агрессорки попал под удар на этот раз.

Реклама

Примечательно, что в ночь на этот же день, 12 августа, в Ставрополе дроны атаковали два промышленных объекта. Это завод АО «Монокристалл» и предприятие «Нептун». Последнее занимается созданием систем управления для морских судов.

Местные жители сообщили о взрывах, после чего над промышленной зоной появился густой дым. Перед инцидентом губернатор Ставропольского края заявил об угрозе удара беспилотников.

Впоследствии у местных медиа появилась информация, что целью стала «Монокристалл» — предприятие химической промышленности, считающееся одним из ведущих производителей сапфира для оптоэлектроники.

Ранее дроны ГУР атаковали важный военный объект РФ, расположенный в Оренбурге. Речь идет о единственном в России заводе по производству гелия для ракет.

Реклама

Как сообщили местные жители, в районе предприятия была слышна серия взрывов. Ранее в регионе была объявлена угроза удара БПЛА.

Известно, что завод в Оренбурге напрямую вовлечен в агрессию РФ против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК.

По некоторым подсчетам, годовая мощность завода составляет переработку около 15 млрд кубических метров природного газа.