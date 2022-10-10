"Российское головотяпство и воровство": эксперт заявил, что Крымский мост некачественно построен

По мнению эксперта, такой взрыв не обрушил бы часть моста, если бы сооружение было нормально построена.

Судя по опубликованным в Сети фото и видео, взрыв на Крымском мосту произошел именно из грузовика.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

По его мнению, грузик перевозил боеприпасы или ракеты С-300.

"Мы видим, что нередко на Донбассе боеприпасы перевозятся гражданскими машинами и гражданскими водителями. Поэтому не исключаю такого варианта, что эта машина использовалась военными РФ для транзитного перебрасывания определенного вида боеприпасов. Предположим, каких-то гипотетических ракет С-300. И эта машина загрузилась на территории России, дальше шла через Крым в сторону Херсона. Это был военный груз, а подрыв этого груза совершили либо наши спецслужбы, либо просто спецслужбы", — сказал Свитан.

Эксперт предполагает, что бомбу, якобы установленную на грузовик, могли привести в действие радиоуправлением с визуальным контролем, или это сделал водитель-смертник.

По его словам, обрушили часть моста в несколько тонн заряда взрывчатки. Сам мост, по мнению Свитана, побывал крайне некачественно.

"Это указывает как минимум на то, что строители очень много украли. Проект и сбор моста желает лучшего. Такие взрывы не могут разрушить пролеты моста, если он нормально построен по всем нормам. Я думаю, речь идет о российском головотяпстве и воровстве. Половину (суммы) на строительство. – Ред.) украли", — говорит эксперт.

Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас

Напомним, что взрыв на Крымском мосту прогремел в субботу, 8 октября, около 6 часов утра.

В РФ сообщали о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту. Впоследствии количество жертв, по данным росСМИ, возросло до пяти.

Российский диктатор Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил во всем Украину.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.

По его информации, ФСБ хотела арестовать российских генералов, а Минобороны РФ подставило ФСБ, отвечавшее за охрану моста. По словам Подоляка, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.