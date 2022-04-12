Российское химоружие в Мариуполе и заявления Зеленского: пять главных новостей ночи 12 апреля

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных новостей ночи 12 апреля:
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию об использовании оккупантами химического оружия в Мариуполе. Читать дальше –>
- Российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов". Об этом рассказал основатель полка "Азов" Андрей Белецкий. Читать дальше –>
- Великобритания в срочном порядке выясняет подробности, касающиеся информационных сообщений об использовании войсками Российской Федерации химического оружия в Мариуполе. Читать дальше –>
- Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, но чиновники остаются обеспокоены потенциальным использованием Россией средств борьбы с массовыми беспорядками. Читать дальше –>
- Президент Владимир Зеленский встретился на Банковой с экспертной группой, которая разрабатывает создание спецмеханизма досудебного расследования и судебного разбирательства всех военных преступлений, совершенных оккупантами. Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении. Читать дальше –>