Российское командование нашло "виновника" панических настроений оккупантов: вводят цензуру на Интернет

Сам факт появления подобного документа свидетельствует о эффективности украинских информационных войск в противодействии агитации оккупантов.

Оккупанты признали провал на информационном фронте и усиливают цензуру в армии. Так, командование врага жалуется на усиление информационного влияния на российских военных со стороны ВСУ и украинских спецслужб, из-за чего те выражают недовольство войной против Украины.

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Об этом сообщает официальная телеграм-страница Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что командование оккупантов разослало в воинскую часть "Выписку приказа заместителя командующего западным военным округом по военно-политической работе", в которой утверждается, что вина за снижение мотивации и панические настроения военных ложится на сеть Интернет и популярные мессенджеры. Поэтому в качестве средства противодействия отдан приказ провести мероприятия по "средствам ограничения выхода личного состава в телекоммуникационно-информационную сеть Интернет из персональных мобильных устройств с расширенными мультимедийными возможностями".

Согласно указаниям командования российскими военными либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в "телекоммуникационно-информационной сети Интернет".

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 42-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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