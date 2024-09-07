Российское командование одобряет казни военнопленных бойцов ВСУ — ISW

Российское военное командование одобряет убийства и казни украинских военнослужащих, попадающих в плен РФ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российские войска все чаще казнят сдаваемых в плен украинских солдат вдоль всей линии фронта, вероятно, частично потому, что российское командование одобряет распространение таких военных преступлений", — говорится в отчете.

В Институте напомнили об обнародованном 6 сентября видео телеканале CNN, на котором видно, как российские войска казнят украинских солдат, сдавшихся в плен вблизи Покровска Донецкой области в конце августа 2024 года и в Запорожской области в мае 2024 года. В этом же сюжете утверждалось, что в течение 10 месяцев военные ВСУ зафиксировали 15 расстрелов военнопленных, совершенных солдатами ВС РФ.

"ISW уже неоднократно сообщала о предыдущих видеоматериалах и отчетах о том, как российские военнослужащие казнили украинских военнопленных, и наблюдала более широкую тенденцию многочисленных злоупотреблений со стороны России в отношении украинских военнопленных на разных участках фронта, которые, по всей видимости, были разрешены, если не прямо одобрены, отдельными российскими командирами и поддерживались российскими полевыми командирами", — подчеркнули аналитики.

Напомним, 3 сентября в соцсетях опубликовали кадры очередного расстрела, совершенного подразделениями ВС РФ: прокуратура открыла уголовное производство.

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