Российское лобби и турецкая угроза: Кипр "торгуется" с США о поставке Украине оружия советского образца

Соединенные Штаты "прочесывают" мир в поисках оружия российского и советского производства для Украины.

Об этом говорится в статье New York Times.

По информации издания, в этом направлении есть определенные успехи. Сохранявшая нейтральность Финляндия присылает Украине некоторое оружие советского образца, включая боеприпасы и оружие, совместимое с автоматом АК-47. Южная Корея поставляет баллистические жилеты, шлемы, медицинское оборудование и другую оборонную помощь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно посетил такие страны, как Камбоджа, ДР Конго, Руанда, Мексика, Колумбия и Перу. По мнению журналистов, это "говорит о хлопотной закулисной дипломатической работе с целью привлечь страны, которые продемонстрировали поддержку Украине, но до сих пор не предоставили летальное оружие".

Кипр – под особым вниманием

Особое внимание в США обратили на Кипр. Страна находилась под эмбарго США на поставку оружия, которое длилось 35 лет. В свое время оно было введено с целью снизить уровень напряженности с Турцией.

В то время Кипр обратился к Советскому Союзу, а затем к России за оружием и военной техникой. Сегодня ее запас составляет, по меньшей мере, 10 ракетных систем "Тор" и "Бук", которые могут сбивать российские самолеты, беспилотники и крылатые ракеты, и может стать настоящим кладом для украинской армии.

Но правительство Кипра четко дало понять, что ему нужны новые и лучшие замены. Это может вызвать сопротивление Турции и возобновить гонку вооружений во все еще нерешенном конфликте. Несмотря на это, 1 октября администрация Байдена официально отменила эмбарго, позволив Кипру покупать американское оружие.

Американские официальные лица заявили, что этот шаг готовился несколько лет и преследовал цель отвести Кипр от российского влияния. Но один американский чиновник на условиях анонимности сказал, что Кипр сейчас "потенциальный вариант" как поставщик оружия для Украины.

Со своими ракетными установками российского производства, ракетами "земля-воздух", вертолетами, танками и бронетехникой Кипр имеет "именно те системы, которые нужны Украине для поддержки ее контрнаступления и для удержания территории, которую они отвоевывают — и, шире, чтобы победить вторжение Путина в Украине", – сказал Брэдли Боумен, бывший офицер армии США.

Официальная позиция Кипра

"Кипр готов рассмотреть передачу оружия и боеприпасов Украине, если будет замена на другую военную технику с такой же мощностью и возможностями", — сказал спикер киприотского правительства Мариос Пелеканос.

По его словам, в последние месяцы проходили многочисленные встречи с американскими официальными лицами, в ходе которых обсуждали эту возможность.

На Кипре приветствовали решение США упразднить эмбарго. Однако они подчеркнули, что это не означает готовность Кипра отправлять оружие Украине.

"Учитывая серьезные угрозы безопасности, которые ежедневно поступают от турецких оккупационных сил, нынешняя архитектура безопасности Кипра остается нерушимой", — отметил Пелеканос.

Позиция Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал усилить свои войска на севере Кипра дополнительным оружием после снятия эмбарго США.

Отметим, что на севере острова существует самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра, возникшая в 1975 году в результате турецкого военного вторжения на Кипр.

Российское лобби на Кипре

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что на Кипре есть очень мощные российские лоббисты. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Если представить, что киприоты – это литовцы, то, я думаю, эти системы уже давно были бы в Украине. Но если люди не хотят (предоставлять вооружение. – Ред.), но и не хотят признавать это прямо, то просто ищут причины, почему это не сделать. Я думаю, что нам нужно переходить к конкретным проектам с США", – отметил эксперт.

Советское оружие для Украины

Страны Восточной Европы, многие из которых когда-то были сателлитами Советского Союза, а теперь являются членами НАТО, с февраля охотно отправили в Украину оборудование российского стандарта: танки и артиллерийские боеприпасы из Чехии, гаубицы из Эстонии, вертолеты из Латвии и Словакии, а из Польши - боевые машины-амфибии и тысячи реактивных снарядов "Град" калибра 122 мм.

По последним данным, Польша была четвертым по величине поставщиком военной помощи Украине после Соединенных Штатов, Британии и Европейского Союза.

Возможный план помощи Украине приобрести больше оружия был предоставлен в июле Вашингтонским аналитическим центром Foundation of Defense of Democracies, который назвал 23 страны, не входящие в НАТО и имеющие общий запас более 6300 единиц систем вооружения и боеприпасов советского и российского производства. Эти страны осудили вторжение РФ и теоретически могли предоставить Украине это оружие.

Ранее CNN опубликовало перечень вооружений, предоставленный Украиной на "Рамштайн-6".

Читайте также: