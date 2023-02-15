Российское Минобороны по примеру Пригожина вербует заключенных: в ISW объяснили, зачем это Шойгу

Российское Министерство обороны вербует осужденных для войны в Украине – как и группа "Вагнера" олигарха Евгения Пригожина. Такие действия Москвы – показатель того, что Кремль стремится использовать узников для будущих атак, несмотря на их боевую эффективность.

Об этом сообщат американские аналитики Институт изучения войны в отчете.

"Решение Минобороны России вербовать заключенных является показателем того, что Кремль подобно Группе "Вагнера" стремится использовать осужденных для будущих атак, несмотря на ограниченную боевую эффективность заключенных", — отмечают в ISW.

Аналитики со ссылкой на CNN пишут, что в октябре 2022 Минобороны РФ вербовало заключенных и отправляли их Соледар Донецкой области — в формирование 2-го армейского корпуса "ЛНР". Но осужденные пожаловались, мол, понесли большие потери после приказа штурмовать украинские позиции. Отмечается, что Минобороны завербовало узников после того, как группа "Вагнера" поначалу не заметила.

К слову, представитель ГУР Минобороны Андрей Усов заявил, что Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов создают из заключенных резерв орудийного мяса, которым они могли бы напрямую управлять через собственные частные военные компании.

В ISW отмечают, что интеграция Минобороны России сил осужденных в формирование ЛНР может свидетельствовать о том, что российские военачальники пытаются избежать перестройки некоторых своих обычных частей для приспособления к ним недостаточно подготовленных заключенных.

"ISW ранее фиксировал случаи плохого обращения с российскими прокси-вооруженными формированиями со стороны регулярной армии России, и российское командование, возможно, стремилось не нарушать моральный дух подразделения, интегрируя осужденных", — говорится в отчете.

Пригожин перестал вербовать "зеков"

Напомним, 9 февраля Евгений Пригожин заявил, что прекратил набор заключенных в ПИК. Мол, его устранение связано с противодействием военного руководства России. В частности, потому, что "формирование использует заключенных не как заключенных, а равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовоенной элиты".

Министерство обороны Великобритании отмечает, что причиной может быть конкуренция с Минобороны РФ. Британская разведка отмечает, что новости о неудачах, массовых гибели "вагнеровцев" и условиях на фронте сократили количество заключенных, которые согласны идти на войну.

Российский оппозиционер Марк Фейгин также объяснил, что Пригожин перестал вербовать "зеков" на войну против Украины, поскольку эту инициативу перехватило ведомство Шойгу.

Читайте также: