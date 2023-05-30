Российское население начали готовить к сокращению территории страны — Подоляк

В российской Госдуме начали готовить население к необходимости сокращения территорий РФ.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Дроны достигают Москвы, потому что у нас слишком большая страна и ее сложно защищать", — процитировал Подоляк главу Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

"Z-людоеды с испуга сравнивают российскую столицу с Багдадом: "Ничего страшного. Ирак тоже бомбили, но жизнь продолжалась". Нужен очередной телевизионный "урок истории" от преступника номер один: "Никакой паники. Специальная военная операция идет по плану. Мы обязательно вернемся в московские исторические границы времен Ивана Калиты", – отметил Подоляк.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявлял, что во избежание повторения агрессии РФ и безопасности украинских граждан необходимо создать 100-120 километровую демилитаризованную зону на территории приграничных с Украиной российских областей.

Кроме того, мы ранее информировали, что после атак на Москву и область дронами российским средствам массовой пропаганды дали указания о том, как следует освещать ситуацию.

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