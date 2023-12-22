Российское наступление и зимние морозы: в ISW указали, есть ли угроза для Украины

В ISW прокомментировали заявление Джона Кирби, что россияне, вероятно, усилят наступление после того, как промерзнет почва.

В январе-феврале 2024 года оккупанты смогут усилить наступательные операции, если наступят зимние морозы, и замерзание почвы будет более способствовать передвижению бронетехники.

Об этом говорится в отчете Института ведения войны (ISW).

В Институте обратили внимание на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби о том, что россияне ждут, пока промерзнет почву, чтобы усилить свои атаки. В частности, в районе Авдеевки.

Аналитики ISW признают, что в таких предположениях есть смысл. Там отмечают, что с 2014 года осенний грязевой сезон мешал наземным маневрам как украинских, так и российских сил, но периоды длительных морозов, обычно начинающиеся в конце декабря, позволяют бронетехнике двигаться легче, чем в слякотные осенние и весенние месяцы.

"Однако погода переменчива, и предстоящий период сильного мороза может наступить позже в году – или вообще не наступить, если зима мягкая. Это даст более короткий период подготовки местности для механизированной маневровой войны", – предупреждают в ISW.

По словам аналитиков, российские оккупанты начали локализованные наступательные операции по всему Востоку Украины в период сложнейшей погоды осеннего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу, а не ждать сильных морозов.

"Российские войска, вероятно, постараются поддерживать или усиливать эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как это делали российские войска зимой 2022-2023 годов", — считают в ISW.

Ранее экскомандир "Азова" Максим Жорин назвал главное достижение ВСУ в этом году.

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