Российское наступление на Доброполье: эксперт объяснил, произошел ли прорыв
Военный эксперт Михаил Самусь сравнил проникновение оккупантов в район Доброполья с тем, как раньше они пробирались в Покровск.
Проникновение групп российских оккупантов в тыл украинских позиций в направлении Доброполья нельзя назвать полноценным прорывом, поскольку эта полоса не была насыщена более многочисленными подразделениями и не была расширена.
Об этом заявил военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире Радио NV.
«Здесь нельзя говорить о прорыве. Это проникновение, инфильтрация российских военных», — отметил он.
По словам Михаила Самуся, для полноценного прорыва оккупантам нужно сконцентрировать большие силы и насытить эту полосу новыми подразделениями, чего им не позволяют сделать украинские защитники.
Эксперт сравнил проникновение оккупантов в район Доброполья с тем, как раньше они пробирались в Покровск.
«Мы знаем, что эти 150 солдат, которые пролезли, инфильтрировались в Покровск, были уничтожены или взяты в плен. Мне кажется, очень похоже, что россияне использовали такую же тактику и в этом случае в направлении Доброполья», — предположил он.
В то же время Михаил Самусь отметил, что появление 150-200 российских солдат может создавать сильное психологическое давление на всех — на гражданских, на военных, и на западных партнеров.
«В таких случаях, когда за спиной появляются оккупанты, определенное время может быть непонятно, что происходит», — отметил эксперт.
Напомним, 11 августа аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты фактически прорвали фронт в направлении Доброполья и продвигаются вблизи Кучеров Яра и Золотого Колодезя.
Уже 13 августа спикер Оперативного командования «Днепр» Виктор Трегубов заявил, что украинские войска окружили и ликвидируют малочисленные группы россиян, которые пытались продвинуться возле Доброполья.