Российское наступление на Донбассе: как долго продержится Покровск — анализ западных аналитиков

Аналитики ISW считают, что российское наступление на востоке Украины может добиться кульминации "в ближайшие месяцы, если не недели", а в эстонской разведке прогнозируют отступление украинских войск от Покровска до конца этого года.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Вооруженные силы Украины, скорее всего, будут вынуждены отступить от города Покровска и занять позиции немного глубже в пределах своей территории", — цитирует издание заявление подполковника Янека Кессельманна, руководителя разведки Эстонии.

По его словам, взятие Угледара российскими войсками стало самым значительным событием последней недели на фронте.

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"Поскольку Украина была вынуждена отступить из города, мы оцениваем, что силы противника консолидируют свою деятельность в этом направлении", – сказал глава эстонской разведки.

В издании Washington Post отметили, что восточный фронт "прогибается" под давлением "усовершенствованной российской тактики" и значительно более мощного, чем у украинцев, огневого потенциала армии РФ.

"Вражеские войска проводят штурмы небольшими группами, что сводит к минимуму обнаружение и затрудняет ответный огонь, при поддержке значительного количества артиллерии и беспилотников. Россия также улучшила связь на поле боя, помогая координировать атаки. Хотя потери потрясающие, говорят украинские солдаты, у россиян есть количество, чтобы поддерживать давление, а западная помощь не компенсирует дефицит техники», – пишет американское издание.

Обозреватели аналитического центра ISW считают, что "российские войска не обладают достаточной живой силой и материальными средствами, чтобы продолжать интенсивные наступательные действия бесконечно долго". По их мнению, российское наступление на востоке Украины может добиться кульминации "в ближайшие месяцы, если не недели".

Однако, как отмечают в ISW, россияне могут продолжать проводить наступление значительно более низкими темпами, надеясь, что давление не позволит Украине накопить свои силы.

"Российское военное командование готовило текущую российскую наступательную операцию летом 2024 года на несколько месяцев вперед и накопило оперативные резервы и ресурсы", отмечают аналитики.

Напомним, российская оккупационная армия продвигается дальше в Донецкой области. Зафиксированы успехи захватчиков около четырех населённых пунктов в регионе.

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