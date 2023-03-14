Российское наступление на Донбассе выдохлось, у оккупантов дефицит боеприпасов — ВСУ

"Масштабное" наступление россиян на востоке сходит насмарку. Если раньше ВСУ отбивали около 100 штурмов в сутки, сегодня это количество уменьшилось до 30.

Российское наступление в районе временно оккупированного Донецка выдохлось, а врагу нужно время на пополнение потерь.

Об этом 14 марта рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

По его словам, по сравнению с прошлой неделей количество штурмов и обстрелов вблизи Донецка уменьшилось. Если раньше фиксировали около 100 штурмов и примерно 600 обстрелов в сутки, то теперь оккупанты предпринимают максимум 30 штурмовых действий в этом направлении.

Дмитрашковский добавил, что даже подкрепление оккупантов от 136 бригады ВС РФ понесло значительные потери в технике и личном составе.

"Наши позиции сделаны так, что мы видим передвижение противника, артиллерия уничтожает технику. Они на кураже пошли в атаку, но 136 бригада понесла большие потери", — рассказал спикер Сил обороны Таврического направления.

По его словам, сейчас россиянам нужно восстановить свои потери для дальнейших наступательных действий. Однако теперь они уже жалуются на снарядный голод и установленный лимит, который нельзя превышать.

Отметим, сейчас российские генералы пытаются выполнить политический приказ президента РФ Владимира Путина – оккупировать Донбасс и Луганщину до конца марта. Именно поэтому они вбрасывают такие огромные человеческие ресурсы и живую силу.

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