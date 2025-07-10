Война в Украине / © ТСН

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Россияне ведут активные наступательные действия на 20% от всей протяженности фронта, но стратегическую задачу они успешно выполнили — вытеснили украинскую группировку из Курской области.

Об этом сказал руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «Украинской правде»

Он напомнил, что протяженность линии соприкосновения около 1400 километров без учета Сумщины, где образовался новый участок активных боевых действий.

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«Важно понимать, что на этих 1400 километрах плюс-минус активные наступательные действия противника ведутся где-то на 20%, то есть не на всей протяженности», — подчеркнул Чмут.

По его словам, стратегической задачей россиян и в прошлом году, и в первом полугодии этого года было вытеснение украинской группировки из Курской области.

«Они, к сожалению, с этим успешно справились, массой вытеснив нас с потерями. А дальше перешли во второй этап — это формирование так называемой „буферной зоны“ с фактической оккупацией какой-то части Сумщины, чтобы попытаться потом поменять эти территории на что-то», — отметил эксперт.

Тарас Чмут считает, что еще одной задачей россиян на Сумщине является оттягивание на это направление значительных ресурсов Сил обороны, а также попытки взять под огневой контроль областной центр.

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Такую же задачу, по его словам, российское военно-политическое руководство поставило оккупационным войскам на Харьковщине.

«На Харьковщине — это террор населения, хаотичные удары иногда по военным объектам и увеличение своих оккупированных территорий в северо-восточной части области», — отметил эксперт.

По словам Тараса Чмута, на Луганщине, которая почти вся оккупирована, направление удара россиян нацелено на Лиман с перспективой выхода на большую агломерацию: Славянск — Краматорск — Дружковка.

«Часов Яр и Торецк — так же два больших города, уничтоженные россиянами, которые они еще до конца не захватили, и это невыполненная задача», — напомнил он.

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Кроме того, как отметил эксперт, россияне движутся к админгранице Донецкой области.

«Стратегическая задача — захватить Донецкую область всю», — подытожил он.

Напомним, по подсчетам британского издания The Economist, России нужно не менее 89 лет,чтобы полностью оккупировать Украину, если сохранятся нынешние темпы продвижения вражеской армии.