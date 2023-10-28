Российское наступление: на каком направлении и с какой целью будет атаковать враг — эксперт

Российская оккупационная армия продолжит свои атаки на Купянско-Лиманском направлении, чтобы оттянуть резервы ВСУ с южного фронта.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, временное затишье под Купянском не свидетельствует о том, что российские войска отказались от попыток атаковать в этом направлении.

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"Это затишье произошло не из-за того, что они сдались или мы условно там всех уничтожили, а только потому, что там сейчас плохие погодные условия... Поэтому они не могут активно атаковать. Но я более чем уверен, что они продолжат свои атаки на Купянско-Лиманском направлении”, — прогнозирует эксперт.

Павел Нарожный считает, что этими попытками наступления на этом участке фронта российские оккупанты пытаются оттянуть резервы Сил обороны Украины с юга.

"Они понимают свою очень проигрышную позицию на юге, потому что там украинская армия смогла уничтожить логистику врага... Партизаны подрывают железные дороги, HIMARS уничтожают артиллерию и логистику, был нанесен удар ATACMS по Бердянскому аэропорту, там находились вертолеты. То есть, там на юге у них ситуация очень плачевная”, — отметил он.

Эксперт отметил, что именно для того, чтобы отвлечь ВСУ от южного фронта, проходят "мясные штурмы" Авдеевки. "Они выбрасывают в трубу огромное количество живых людей для того, чтобы мы на направление Авдеевки перекинули резервы", — подчеркнул Нарожный.

Напомним, что наступательный потенциал оккупационной армии России на Купянско-Лиманском направлении разбит. Впрочем, захватчики все же восполняют запас живой силы.

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