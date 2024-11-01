Российское наступление на востоке ускорилось: какую территорию потеряла Украина — Bloomberg

На минувшей неделе россияне захватили больше территории, чем в любом месяце 2024 года.

За последние три месяца, с 6 августа, российская оккупационная армия захватила 1146 квадратных километров территории Украины. Это примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев 2024 года.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.

О значительных темпах продвижения вражеской армии свидетельствует тот факт, что только на прошлой неделе россияне захватили больше территории, чем в любом месяце 2024 года — более 200 квадратных километров.

В издании отметили, что российская армия вошла в город Селидово и теперь двигается в направлении Покровска и Курахово – важных логистических узлов Сил обороны Украины в Донецкой области.

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Аналитики предполагают, что в условиях наращивания преимущества россиян на поле боя и в случае смены власти в США после президентских выборов 5 ноября Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на невыгодных условиях или продолжать войну самостоятельно, без американской помощи.

В то же время в издании цитируют сентябрьский опрос, проведенный Центром Разумкова, результаты которого якобы указывают, что 2/3 населения Украины считают необходимым начать мирные переговоры с РФ.

Напомним, украинские Вооруженные силы восстановили ранее потерянные позиции вблизи Курахово в Донецкой области. В то же время фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Покровска и Угледара.

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