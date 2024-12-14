Российское наступление на юге Украины: отказался ли Путин от Запорожья и Херсонщины – эксперт

Захватчикам не удается проводить в Запорожской и Херсонской областях такое масштабное наступление, как на приоритетных фронтах.

В Кремле не отказались от намерений проводить наступательные действия в Запорожской области и на Херсонщине, но из-за значительных потерь на поле боя командование российской оккупационной армии вынуждено расставлять приоритеты.

Такое мнение высказал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт напомнил, что кроме двух областей на Донбассе (Луганской и Донецкой), Херсонщину и Запорожье российские оккупанты записали в свою конституцию как так называемые "новые регионы" РФ.

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"Он [Путин] хочет использовать это время, окно возможностей до 20 января [т.е. до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа], чтобы легитимизировать таким образом конституцию, то есть военным путем захватить области в административных пределах", — пояснил он.

Генерал Романенко отметил, что захватчикам не удается проводить на юге Украины такое масштабное наступление, как на приоритетных фронтах, но определенные усилия для подготовки все-таки ведутся.

Эксперт подчеркнул, что приоритетами для оккупантов сейчас Покровское и Кураховское направления, Часов Яр на Краматорском направлении, а также болезненный для Путина вопрос — Курская область РФ.

Напомним, бои за город Покровск Донецкой области, который называют "западными воротами Донбасса", могут начаться со дня на день — до города врагу осталось полтора километра.

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