Российское наступление обернулось огромными потерями: в НАТО ошеломили цифрами за сентябрь

Потери врага / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В сентябре российская армия потеряла в войне против Украины более 50 тысяч военных, в том числе около 28 тысяч погибших.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на военного представителя НАТО.

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В публикации отмечается, что российские войска продолжают пытаться продвигаться по украинской территории, отправляя военных в так называемые «зоны смерти». Там их ждут многочисленные угрозы, в том числе атаки беспилотников, наземные мины, артиллерийский огонь и другие средства обороны, которые используют украинские защитники.

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В то же время источник Bloomberg, согласившийся говорить на условиях анонимности, сообщил, что потери Сил обороны Украины в течение сентября составили около 5 тысяч человек.

Таким образом, по приведенным оценкам НАТО, количество российских потерь за этот период существенно превысило украинские показатели.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на огромные человеческие потери на фронте, которые только за прошлый месяц составили 42-43 тысячи человек, Россия не добивается успехов на поле боя.

Мы ранее информировали, что российская армия обновила исторический антирекорд по количеству суточных потерь на фронте.

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