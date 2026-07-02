Реальные потери России в войне / © Associated Press

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В первой половине 2026 года ситуация на фронте в Украине претерпела существенные изменения. Благодаря массированным ударам украинских дронов по РФ, в частности, с ИИ, соотношение потерь между Россией и Украиной возросло почти до 8:1 в пользу Украины.

Для сравнения, на протяжении большей части полномасштабного вторжения этот показатель колебался от 2:1 до 3:1. Об этом пишет Центр стратегических и международных учений (CSIS).

Цена российской войны: враг имеет в 8 раз больше потерь

Сегодня среднемесячные потери российской армии превысили 30 000 человек, что существенно опережает темпы мобилизации в РФ. Ежемесячно российское войско пополняется примерно на 27 тысяч человек.

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Наземные наступательные операции российских оккупантов фактически зашли в тупик. Продвижение оккупационных войск является одним из самых медленных в военной истории за последнее столетие.

Район Константиновки: в среднем 50 метров в сутки;

Район Покровска: в среднем 70 метров в сутки;

Славянское направление: в среднем 90 метров в сутки.

Весной 2026 года общая площадь контролируемых Россией территорий уменьшилась. В апреле и мае российские силы зафиксировали чистый отрицательный результат — потеряли примерно на 400 квадратных километров больше, чем смогли захватить.

По мнению аналитиков, ключевые цели Путина остаются неизменными — это подрыв авторитета НАТО, подчинение Украины через прямую аннексию или установление марионеточного режима в Киеве, ослабление ЕС.

Боевые действия сосредоточены на нескольких ключевых направлениях: север Сумской области, восток Харьковской области, северо-запад Донецкой области, а также северные районы Запорожской и Херсонской областей.

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По состоянию на лето 2026, РФ контролирует около 20% территории Украины, включая территории, захваченные до 2022 года.

Враг использует тактику истощения украинской ПВО и пытается постоянно создать дефицит ракет противовоздушной обороны. В то же время оккупанты совершенствуют системы РЭБ и дроны. По украинским операторам дронов и логистическим центрам бьет российский центр передовых беспилотных систем «Рубикон».

Воздушная изоляция врага

ВСУ в 2026 году перехватили инициативу в воздухе, ведь смогли реализовать стратегию классической воздушной изоляции с помощью ракет и дронов дальнего радиуса. Так, прилетало по Москве, Санкт-Петербургу и авиабазе «Украинка».

В результате этой кампании Черноморский флот РФ фактически выведен из строя, а нефтеперерабатывающие способности России существенно подорваны.

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Потери россиян

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), совокупные потери российской армии, включающие погибших, раненых и без вести пропавших, пересекли отметку 1,4 миллиона человек.

Количество ликвидированных оккупантов составляет от 400 000 до 450 000 человек.

В 2026 году ежемесячные потери врага колеблются в пределах 30 000 — 34 000 военных.

Это беспрецедентный показатель для любого большого государства со Второй мировой войны. Россия потеряла в Украине в четыре раза больше солдат, чем США во всех своих военных конфликтах после 1945 года совокупно.

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Потери Украины в войне

По подсчетам CSIS, с начала полномасштабной войны до конца июня 2026 Украина могла потерять 525-625 тысяч военных ранеными и пропавшими без вести. Количество погибших украинских военных оценивается в 125–150 тысяч.

Суммарные потери РФ и Украины превысили 2 млн человек.

Война в Украине — какая ситуация на фронте:

Напомним, летнее наступление российской армии 2026 года в Украине не принесло Кремлю ожидаемых оперативных успехов. По данным аналитиков Института изучения войны, в июне темпы продвижения войск РФ упали до 1,01 кв. км в сутки, в то время как в июне 2025 года этот показатель превышал 16 кв. км в день.

Скорость продвижения оккупантов неуклонно снижается с ноября прошлого года; за более чем год они так и не смогли перейти к маневренной войне, а их попытки штурма носят лишь медленный «ползущий» характер.

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В то же время, Силам обороны Украины с начала 2026 года удалось деоккупировать более 670 квадратных километров территории.

Российское командование пытается расширить зону боевых действий, создавая новые ограниченные участки наступления на границе Харьковской и Сумской областей.

По данным аналитиков ISW и спикера 14-го армейского корпуса полковника Виталия Саранцева, оккупанты продвигаются в направлении Казачьей Лопани. Главная цель этой новой тактики — связать украинские силы на севере и облегчить собственное продвижение.

Для этого враг регулярно проводит ограниченные трансграничные атаки в ранее неактивных районах. Такие действия направлены на создание информационного эффекта и отвлечение украинских резервов.

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