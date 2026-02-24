Российское наступление в Украине тормозится — аналитики назвали причину

Российское наступление в Украине тормозится / Иллюстративный фото / © Associated Press

Рост числа погибших и раненых российских солдат, вероятно, помешает кремлевскому диктатору Владимиру Путину начать широкомасштабное наступление в Украине в ближайшие месяцы. В течение зимы потери оккупантов на поле боя стабильно превышают уровень их набора.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

Проблемы РФ с мобилизацией и набором наемников

По словам источников издания, Москва способна поддерживать вербовку на уровне 30-35 тысяч человек в месяц. Однако этих цифр уже недостаточно, ведь ежедневные потери значительно превышают количество новобранцев. Это создает серьезное напряжение для военного командования РФ и увеличивает перспективу проведения более полноценной волны мобилизации.

До сих пор российский лидер избегал таких шагов, поскольку призыв 300 тысяч резервистов в 2022 году вызвал массовый отток населения из страны и общественное недовольство. Пока Кремль делает ставку на большие бонусы за подписание контракта и высокие зарплаты, однако этих мер хватает все меньше, поэтому Россия все больше полагается на иностранных наемников, в частности из Северной Кореи, Индии, Непала и Кубы.

Министр вооруженных сил Великобритании Ал Карнс отмечает, что среди возможных вариантов для Путина — ужесточение вербовки в крупных городах, а не в бедных регионах на периферии. Однако это может подорвать политическую поддержку властей в густонаселенных центрах, таких как Москва или Санкт-Петербург.

"Мы наблюдаем рост количества потерь, непропорциональный по масштабам, и некоторые аспекты экономической ситуации в России начинают становиться достаточно шаткими, особенно накануне лета", - подчеркнул Карнс.

Ситуация на фронте и возможные сценарии

Российские и украинские силы продолжают вести тяжелые бои вдоль 1200-километровой линии фронта. Западные официальные лица предполагают, что РФ может сосредоточить свое наступление на так называемом «поясе крепостей» в восточной части Донбасса, где продолжаются самые интенсивные столкновения. Альтернативным направлением может стать возобновление продвижения в сторону Запорожья на юге.

Однако если нынешний уровень потерь сохранится, это будет неизбежно давить на оперативное положение российской армии.

"У них есть вариант сократить часть своей наступательной активности, чтобы сбалансировать эти потери", - объясняет Генри Бойд, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

Кроме того, наступление оккупантов осложняется проблемами со связью из-за недавнего ограничения доступа к системе мобильного интернета Starlink и сбоям в работе мессенджера Telegram. Это больше всего повлияло на российские возможности стрельбы на средние дистанции (до 150 км) и развертывание беспилотников для ударов по украинской логистике.

ВСУ уничтожили уже две армии оккупантов

За четыре года полномасштабного вторжения Силы обороны Украины фактически ликвидировали две русские армии, наступавшие на наше государство. Те войска оккупантов, которые есть сейчас, кардинально отличаются от того, что вторглось в 2022 году, и уже не имеет прежней боеспособности.

Эксочельщик Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж рассказал, что в начале вторжения в Украину наступало 650-тысячное войско россиян, которого на сегодняшний день уже просто не существует. Враг вынужден пополнять свои ряды мобилизованными и наемниками по разным контрактам, однако эти силы не способны обеспечить прежний уровень угрозы.

Три сценария завершения войны

После четырех лет полномасштабной войны конфликт превратился в изнурительное противостояние с большими потерями и медленными изменениями на фронте. Россия контролирует около пятой части территории Украины, тогда как Киев за последние годы проводит ограниченные контрнаступления и возвращает отдельные участки.

Эксперты считают, что дальнейшее развитие войны может последовать трем сценариям. Наиболее вероятным вариантом остается продолжение войны без решающего перелома. Другой сценарий предполагает, что успехи Украины на поле боя могут изменить баланс сил и вынудить Кремль пойти на уступки. Третий вариант связан с риском ослабления поддержки Украины Западом, что может затянуть войну или склонить ситуацию в пользу России.