Российское наступление забуксовало сразу на нескольких направлениях: что зафиксировал ISW

Российская армия / © Associated Press

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Российские войска 23-24 августа продолжали наступательные операции сразу на нескольких участках фронта, однако на большинстве направлений не смогли достичь подтвержденных успехов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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На севере Сумской области российские войска атаковали два дня подряд, но аналитики не зафиксировали подтвержденное продвижение. В то же время Минобороны РФ заявило о захвате Первого Мая к северо-западу от Сум.

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В Харьковской области украинские силы пошли в контратаку

На севере Харьковской области россияне также продолжали наступление, однако продвинуться не смогли. По данным российских военных блоггеров, украинские силы перешли в контратаку близ Волчанска.

Безрезультатными остались и ограниченные атаки РФ в направлении Большого Бурлука.

В Купянском и Боровском направлениях российские войска также не имели подтвержденного продвижения. В то же время РФ продолжает бить по украинской логистике и инфраструктуре в районах Купянска, Боровой и Изюма.

ВСУ продвинулись возле Славянска

По геолокационным кадрам, украинские силы недавно продвинулись восточнее Дибровы, юго-западнее Лимана.

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Российские войска одновременно пытаются изолировать украинские позиции вблизи Николаевки к востоку от Славянска. Однако даже российские источники признают, что часть территории вокруг Заповедного остается «серой зоной».

На Константиновско-Дружковском и Добропольском направлениях россияне также продолжали наступательные действия, но подтвержденных успехов не имели.

Без продвижения на Покровском направлении

По данным ISW, 23-24 августа российские войска не продвинулись и на Покровском, Новопавловском и Александровском направлениях.

В то же время, украинские силы продолжили удары по российской логистике и военным объектам в тылу. В частности, сообщалось об ударах по складам во временно оккупированной Луганской области, составе горюче-смазочных материалов в Довжанске, лаборатории беспилотников в Ольховчике и командном пункте в Старомлиновке.

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Таким образом, несмотря на активизацию наступательных действий РФ на нескольких направлениях, ISW не зафиксировал существенного подтвержденного продвижения российских войск на большинстве из них.

Напомним, по данным ISW, президент РФ Владимир Путин приказал захватить Константиновку, Славянск и Краматорск до конца 2026 года и планирует мобилизовать еще 300 тыс. солдат после выборов в Госдуму. Аналитики считают эти термины нереалистичными, поскольку Россия не выполнила ни одного из 15 предыдущих дедлайнов в отношении Донбасса, а темпы ее наступления значительно замедлились.

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