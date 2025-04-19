Российское «пасхальное перемирие» на Херсонщине: в многоэтажке горят квартиры после попадания дронов

Военные РФ попали в многоэтажку в Херсоне / © скриншот с видео

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В Днепровском районе Херсона 19 апреля около 18:00 в результате попадания восьми вражеских FPV загорелись семь квартир в многоэтажке. Так выглядит российское «пасхальное перемирие» в Херсонской области.

Об этом заявил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях.

«19:05 — российский дрон попал в гражданское авто в Урожайном. Через час еще один беспилотник атаковал населенный пункт. 19:12 — вражеский FPV ударил по Станиславу», — сообщил он.

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Удар вражескими дронами по Херсону 19 апреля / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Удар вражескими дронами по Херсону 19 апреля / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Прокудин отметил, что, к сожалению, не наблюдается никакого затишья.

«Обстрелы продолжаются и под ударом снова мирные жители. Это еще одно подтверждение того, что у России нет ничего святого. И верить словам оккупантов — значит подвергать себя опасности», — подчеркнул руководитель Херсонской ОВА.

Напомним, после смертоносного удара российских террористов по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций заявил, что для государства-агрессора, декларирующего себя «Святой Русью», на самом деле нет ничего святого.

Дата публикации 20:16, 19.04.25 Количество просмотров 21 Во время Пасхального «перемирия» Путина россияне обстреляли Херсон