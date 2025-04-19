Российское "перемирие" на Пасху: какая ситуация на фронте – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

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Несмотря на объявленное 19 апреля президентом России Владимиром Путиным Пасхальное «перемирие», на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на информацию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Доверия словам из Москвы нет. Мы очень хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ», — заверил украинский лидер.

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Президент Зеленский добавил, что на 21:30 и 22:00 ожидает детальные доклады главкома после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой по ситуации на конкретных направлениях.

«Если сейчас Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.

Украинский президент добавил, что в случае полной тишины на фронте Украина предложит продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем.

«Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Россия отказалась от американского предложения о 30-дневном перемирии и этот отказ длится уже 39 дней.